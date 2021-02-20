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20 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kars’ta 'yalancı bahar' sona erdi... Soğuktan akarsular buz tuttu

Kars’ta 'yalancı bahar' sona erdi... Soğuktan akarsular buz tuttu

Donan çaydan genel ve detaylar

Hava Sıcaklığı Buz Sarkıtları Uttu Kar Yağışı Bahar Havası 

-Köprüden buz sarkıtlarının sarkmasından genel ev detay görüntüler
-Vatandaşlardan röportaj
-Donan çaydan genel ve detay görüntüler

( KARS ) KARS

- Kars’ta yaklaşık 10 gündür etkili olan sıcak ve bahar havası kar yağışının ardından sona erdi. Hava sıcaklığının eksi 13 dereceye düştü kentte akarsular buz tuttu. 8 ayı kış olan Kars’ta vatandaşlar son yılların en sıcak Şubat ayını yaşadı. Şubat’ta yağmur yağması ve hava sıcaklığının 5-6 dereceyi görmesi vatandaşları sokaklara dökerken, kentte yaşanan ‘yalancı bahar’ önceki gün kar yağışıyla birlikte son buldu. Kar yağışının ardından hava sıcaklığının eksi 13’lere düştüğü Kars’ta akarsular buz tutarken, vatandaşlar da yeniden kışlık giysilerini giymeye başladı.
Kışın geriye geldiği kentte cadde ve sokaklarda oluşan buzlar, akarsuların yeniden buzla kaplanması etkili olan soğuğun şiddetine gözler önüne serdi. Kars’ta bahar havasının sona erdiğini ifade eden vatandaşlar, “Kars’ta yaklaşık bir haftadır yalancı bahar etkiliydi. Yani hava sıcaktı, herkes baharın geldiğini düşünüyordu. Oysa Kars’ta 8 ay kıştır. Kış henüz geçmiş değil, bitmiş değil. Önceki gün kar yağmasıyla birlikte artı 5-6 derecede seyreden hava sıcaklığı eksi 15-16 dereceye düştü. Kars Çayı’da soğuk havadan dolayı tamamen dondu. Kars’ta Kars’ta kış Nisan, Mayıs ayı sonlarına doğru biter, Kars’ta kış bitmez, 8 ayı kış bu şehrin” dediler. Öte yandan, Kars’ta hava sıcaklığı akşam eksi 17 derece ölçülürken, sabah termometreler eksi 13 dereceyi gösterdi. Kentte soğuk hava önümüzdeki günlerde de etkili olacak.
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