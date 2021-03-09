Kars’ta tipi etkili oldu, araçlar mahsur kaldı

-Araçlardan genel ve detay görüntü



( KARS )- Mahsur kalan araçlar Özel İdare ekiplerince kurtarıldı KARS



- Kars’ta tipi etkili oluyor. Tipiden dolayı çok sayıda araç mahsur kaldı. Kars’ta önceki gün yağan karın ardından yüksek kesimlerde etkili olan tipi Digor’a bağlı Türkmeşen köyü yolu tipiden ulaşıma kapandı. Ulaşıma kanan yolda araçlar mahsur kaldı. Durum İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’ne bildirildi.

Bölgeye gelen İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri tipiye rağmen yaptıkları çalışmayla kapalı yolu ulaşıma açarak araçların seyretmesini sağladı. Tipide mahsur kalan araçlar daha sonra yollarına devam etti. İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin bölgede yolun açık kalması için kar kürüme çalışmalarını sürdürdükleri öğrenildi. KRS-



loading...