Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Kars’ta terör operasyonu zanlıları adliyeye sevk edildi

- Kars’ta terör operasyonu zanlıları adliyeye sevk edildi

Operasyondan detay görüntü

Bellek Flash Bellek Terör Operasyonu Cep Telefonu Sim Kart 

-Emniyet Müdürlüğü'nden detay görüntü
-Zanlıların emniyetten çıkarılışları genel ve detay görüntüler

( KARS ) KARS

- Kars ve Adana’da PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden işlemleri tamamlanan 3’ü adliyeye sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK Terör Örgütüne Üye Olma suçundan yürütülen soruşturma kapsamında Kars ve Adana’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan aralarında HDP eski Eş Başkanı M.E.D.’nin de bulunduğu M. T. B. ve F.L.’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. İşlemleri tamamlanan 3 kişi önce sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Harakani Devlet Hastanesi’ne ardından Adliye Sarayı’na sevk edildi. M.E.D., M.T.B. ve F.L. bugün mahkemeye karşına çıkarılacak. “Dijital materyallere el konuldu” Öte yandan PKK/KCK yönelik Kars ve Adana’da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin ikametgahlarında yapılan aramada ise şüphelilere ait dijital materyaller cep telefonu, laptop, sim kartlar, hafıza kartı, flash bellek, Örgütsel döküman, kitap ele geçirilerek el konularak muhafaza altına alınmıştı. Ayrıca ikametgahlarında 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile bunlara ait çok sayıda fişekte ele geçirilmişti. (IÇ-ÖB)
İlgili Foto Galeriler
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
Gabar Dağı'nda terör operasyonuGabar Dağı'nda terör operasyonu
Şırnak Ve Nusaybinde Operasyonlar TamamlandıŞırnak Ve Nusaybinde Operasyonlar Tamamlandı
Şırnak şehitlerini öperek uğurladılarŞırnak şehitlerini öperek uğurladılar
Yüksekovada Terör OperasyonuYüksekovada Terör Operasyonu
İdil Teröristlerden Temizlendiİdil Teröristlerden Temizlendi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement