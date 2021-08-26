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Kars'ta taşlı sopalı bıçaklı kavga cep telefonu kamerasında: Ortalık savaş alanına döndü
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26 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kars'ta taşlı sopalı bıçaklı kavga cep telefonu kamerasında: Ortalık savaş alanına döndü

Kars'ta taşlı sopalı bıçaklı kavga cep telefonu kamerasında: Ortalık savaş alanına döndü

Kavgadan görüntüler

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-Güvenlik kamerası ile kavgaya koşan kişilerin görüntülenmesi

( KARS )-İki grubun ölümüne kavgası kameralara yansıdı KARS

- Kars’ta iki grup arasında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga çıktı. Polisin havaya ateş açarak tarafları ayırdığı kavgada 4 kişi gözaltına alınırken 2 kişi ise ağır yaralandı. Edinilen bilgilere göre olay Sarıkamış ilçesi Şehit Kemal Mutlu Caddesi’nde meydana geldi. İki grup arasında sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Polislerin havaya ateş açarak ayırdığı taraflardan H.Y. ve K.Y. ağır yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından yaralılardan H.Y. Erzurum Şehir Hastanesine, K.Y. ise Van'a sevk edildi. Kavgaya karıştığı tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Kavga anları ise saniye saniye cep telefonu kameralarına ve güvenlik kameralarına yansıdı.
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