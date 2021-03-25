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25 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kars’ta şüpheli çanta fünye ile patlatıldı

Kars’ta şüpheli çanta fünye ile patlatıldı

Bölgenin trafiğe kapatılması genel ve detaylar

Bomba İmha Uzmanı Güvenlik Önlemi Şüpheli Çanta Harekete Geç Polis Ekipleri 

-Şüpheli çantadan detaylar
-Çantanın patlatılması genel ve detaylar
-Caddeden genel ve detay görüntüler

( KARS ) KARS

- Kars’ta bir binanın yanına bırakılan şüpheli çanta polisi harekete geçirdi. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı şüpheli çantayı fünye ile patlattı. Olay kenttin en işlek caddelerinden birisi olan Haydar Aliyev Caddesi’nde meydana geldi. Bir binanın yanında çanta olduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, caddeyi trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı. Bölgeye Bomba İmha Uzmanı çağrıldı. Bölgeye gelen özel giysili bomba imha uzmanı şüpheli çantaya fünye koydu. Şüpheli çanta daha sonra gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra kontrollü olarak patlatıldı. Çantanın boş olduğunu tespit eden polis olayla ilgili tahkikat başlattı. Polisin incelemelerinin ardından Haydar Aliyev Caddesi yeniden trafiğe açıldı. KRS-
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