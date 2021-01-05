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05 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
- Kars'ta, soğuktan sis ve kırağı oluştu

- Kars'ta, soğuktan sis ve kırağı oluştu

Sis ve kırağı tutan ağaçlardan genel ve detaylar

Hava Durumu Uttu Kar Yağışı 

-Vatandaşın konuşması
-Kırağı ve sisten genel ve detay görüntüler

( KARS ) KARS

- Kars'ta sabah erken saatlerde etkili olan sis hayatı olumsuz etkilerken, ağaçlarda kırağı oluştu. Kars'ta kar yağışının ardından soğuk hava etkili oluyor. Sabah erken saatlerde yoğun sisin olduğu kentte sile birlikte ağaç ve bitkiler kırağı tuttu. Havaların çok soğuk olduğunu ifade eden vatandaşlar, “Gece baya bir soğuk vardı. Evde arası bakıyorum hava durumuna, gece abartmıyorum eksi 26’tıyı buldu. Soğuk memleket, yapacak bir yok, Allah’ın hikmeti” dedi.
Hava sıcaklığın gece eksi 23 derece ölçüldüğü kentte, sabah saatlerinde termometreler eksi 16’yı gösterdi. Sis ve kırağının etkili olduğu beyaza bürünen ağaçlar kartpostal görüntüler ortaya çıkardı. (IÇ-AT)
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