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21 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Kars’ta polisten eksi 12 derece soğukta uygulama

Kars’ta polisten eksi 12 derece soğukta uygulama

Polisin uygulamasından genel ve detay görüntüler

Hava Sıcaklığı Polis Kamera Uttu Trol 

-Araçların durdurulmasından detaylar
-Görevli bekçinin kaş ve kipriklerinin buz tutması
-Uygulamadan genel ve detay görüntüler

( KARS )- Görevli bekçinin kaş ve kirpikleri buz tuttu KARS

- Kar yağışının ardından hava sıcaklığının eksi 12 derece düştü Kars’ta polis korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulama yaptı. Soğuktan kaşları ve kirpikleri buz tutan bekçi ise kameralara yansıdı. Vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması ve pandemi dolayısıyla sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı polisin soğuk hava aldırış etmeden yapılan uygulama da araçlar tek tek kontrol edildi. Kontrol edilen araçlarda bulunan vatandaşların görevlendirme yazılarına bakıldı. Kars İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce, Ardahan Yolu, Bölge Trafik önü ve Sanayi Kavşağı başta olmak üzere kent merkezinde de belirlenen noktalarda trafik ekipleri, Asayiş, TEM, KOM Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından yapılan uygulamalarda ayrıca asayiş yönünden de sürücülerin ehliyet ve ruhsatları kontrol edilerek GBT sorgulamaları yapıldı. Kars İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan uygulamalar vatandaşlar arasında da memnuniyetle karşılanıyor. Polislerin durdurduğu araç sürücüleri ve araçlarda bulunan yolcular polislere uygulama konusunda yardımcı olduğu gözlenirken, polisler Covid-19 salgınıyla ilgili de vatandaşları bilgilendirdi. Eksi 12 derece soğukta yapılan uygulamada görevli bekçinin ise kaşlarının buz tutması dikkat çekti. Polis ekipleri soğuk havaya rağmen uygulamalarına devam etti.
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