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12 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Kars'ta polis ve jandarmadan İstiklal Marşı klibi

Kars'ta polis ve jandarmadan İstiklal Marşı klibi

Polis ve jandarmanın İstiklal Marşı klibi

( KARS ) KARS

Sosyal Medya Polis Jandarma Kamera 


- Kars’ta, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100’üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında polis ve jandarma İstiklal Marşı'nı seslendirerek tarihi yerlerde klip çekti. Kars Valiliği koordinesinde bir araya gelen İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla kamera karşısına geçerek klip yaptı. Başta Tarihi Kars Kalesi olmak üzere Sarıkamış'ta ve Ani Ören Yeri’nde İstiklal Marşı'nı okuyan polis ve jandarmanın hazırladığı klibi Valilik sosyal medya hesaplarından paylaştı. Valiliğin paylaştığı anlamlı kilip yoğun ilgi gördü.
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