Kars’ta polis eksi 5 derece soğukta denetim yaptı

-Polisin vatandaşları uyarması genel ve detaylar

-Uygulamadan detaylar

-Boş cadde ve sokaklardan detaylar



( KARS )- Polis vatandaşları uyardı, kısa sürede caddeler boşaldı KARS



- Kars’ta korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte polis cadde ve sokaklarda denetim yaptı. Eksi 5 derece soğukta yapılan denetimlerde polis vatandaşları uyardı. Polisin uyarısıyla birlikte kısa sürede cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Kars’ta sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına kısa süre kala vatandaşlar evlerinin yolunu tuttu. Saat 20.00’de başlayan kısıtlama öncesinde iş yerleri tek tek kapanırken, vatandaşlar ise cezai işlem görmemek için evlerine gitmeye başladı.

Saat 20.00’de yasağın başlamasıyla birlikte kenttin işlek caddelerinde polis ekipleri görevlendirildi. Polis, iş yerlerini kapatan ve çeşitli nedenlerden dolayı geç kalan vatandaşları uyardı. Vatandaşları alınan kararlar ve kısıtlama hakkında bilgilendiren polis, soğuk havaya aldırış etmeden görev yaptı. “Kısa sürede caddeler sessizliğe büründü” Kars’ta saat 20.00’de kıdıtlamanın başlamasıyla birlikte kısa sürede cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Caddelerde sadece paket servisi yapan restoran çalışanları ile belediye temizlik ekipleri kaldı. Vatandaşların evlerine çekilmesiyle birlikte caddeler de sessizlik hakim oldu. Karslılar yasağın ilk gününde alınan kararlara tam anlamıyla uydu.



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