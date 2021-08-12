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Kars’ta PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi
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12 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kars’ta PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi

Kars’ta PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi

Emniyet Müdürlüğü'nden genel ve detaylar

Hastane Operasyon Meclis Gözaltı Terör Örgütü 

-Zanlıların emniyetten çıkarılışı genel ve detaylar

( KARS ) KARS

- Kars'ta PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve aralarında HDP ilçe başkanı ve eski meclis üyelerinin de bulunduğu 5 şüpheli kişi adliyeye sevk edildi. Kars İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerini tespit etmek için çalışma başlatılan çalışmalarda Kars il merkezi ve Susuz ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, HDP Susuz İlçe Başkanı M.K.'nın da aralarında bulunduğu HDP eski il, ilçe ve belde belediye meclis üyeleri Ş.İ., İ.T., A.Ç, ve G.Ç.’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli 5 kişi sağlık kontrolünden geçirilmek üzere önce hastaneye ardından da Adliye Sarayı’na sevk edildi. Şüpheliler bugün mahkemeye çıkarılacak. (KRS-ÖB)
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