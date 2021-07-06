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Kars’ta otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 4 yaralı
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6 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Kars’ta otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 4 yaralı

Kars’ta otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 4 yaralı

Şarampole uçan araçtan genel ve detaylar

İlk Müdahale Tahkikat Ağır Yaralı Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-Olay yerinden genel ve detay görüntüler

( KARS ) KARS

- Kars’ta bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Olay, Selim ilçesine bağlı Benliahmet köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selim ilçesinden istikametinden Kars istikametine seyir halindeki S.G.Y. kontrolündeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle şarampole uçtu. Kazada sürücüsü S.G.Y., otomobilde yolcu olarak bulunan Saliye Gümüş, S.G. ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Biri ağır olmak üzere 5 yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen ağır yaralı olan Saliye Gümüş hayatını kaybetti. Diğer yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. (KRS-DK-Y)
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