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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kars’ta otomobil baraj gölüne uçtu, mahsur kalan 3 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı

Kars’ta otomobil baraj gölüne uçtu, mahsur kalan 3 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı

Olay yerinden genel ve detaylar

Mahsur Kaldı Hastane Tahkikat Baraj Gölü Direksiyon 

-İtfaiye ekiplerinin mahsur kalan gençleri kurtarması (fotoğraf)
-Ambulansla gençlerin hastaneye götürülmesi

( KARS ) KARS

- Kars’ta otomobil baraj gölüne uçtu, otomobilde mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekiplerince boğulmaktan son anda kurtarıldı. Edinilen bilgilere göre kaza Dereiçi Mevki’nde saat 21.30 sularında meydana geldi. Dereiçi Mevki’nde hareket halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesiyle Kars Baraj Gölü’ne devrildi. İsimleri öğrenilemeyen 3 kişi araçta mahsur kaldı. Durum polis, 112 acil ve itfaiye ekiplerine bildirildi.
Olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, otomobilde mahur kalan gençlerin imdadına Kars Belediyesi itfaiye ekipleri yetişti. Baraj gölüne giren itfaiye erleri otomobildeki gençleri kıyıya çıkardı. Kıyıya çıkarılan gençler olay yerinde bulunan ambulanslarda ilk tedavileri yapıldıktan sonra hastaneye sevk edildi. Gençlerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan kaza ile ilgili tahkikat başlatılırken, Kent Ormanı’nda içerisinde bulunduğu bölgede hiçbir operatörün telefonların çekmemesi dikkat çekti. KRS-
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