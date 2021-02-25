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25 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kars'ta ölen yavrusunun başında bekleyen köpek yürekleri dağladı

Kars'ta ölen yavrusunun başında bekleyen köpek yürekleri dağladı

Anne köpeğin ölen yavrusunun başında beklemesi

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-Yavrusunu koklaması
-Yavrusunu kaldırmak için çaba sarf etmesi
-Belediye ekiplerinin ölü yavru köpeği kaldırımdan kaldırması
-Anne köpeğin bölgeden uzaklaşması

( KARS ) KARS

- Kars’ta bir sokak köpeğinin yavrusunu araç ezdi. Olay yerinde ölen yavru köpeğin annesi saatlerce yavrusunun başında bekledi. Gazi Ahmet Muhtar Paşa (GAMP) Caddesi üzerinde annesinin peşinden giden yavru köpek araç altına kalarak ezildi. Olay yerinde ölen yavru köpeği yoldan geçen vatandaşlar caddeden kaldırarak kaldırama bıraktı. Anne köpek ölen yavrusunu ayağa kaldırmak için saatlerce uğraştı. Yavrusu ayağa kalmayan köpek, zaman zaman yavrusunu yaladı, kimi zaman da baş ucuna yatan köpek, caddeden geçen vatandaşları duygulandırdı. Yavrusunun başından bir an olsun ayrılmayan köpek, yavrusunun etrafında sürekli dolaştı durdu. Olay yerine gelen belediye ekipleri yavru köpeğin ölüsüne alarak bölgeden uzaklaştı. Yavrusunu kaybeden anne köpek ise bölgeden ayrılarak gözlerden kayboldu. Anne köpeğin yavrusunun başında acı bekleyişi ise yürekleri burktu.
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