Kars’ta 'Kerbela Şehitleri' anıldı

-Sine vuran vatandaşlardan detaylar

-Yürüyüşten genel ve detaylar



( KARS -DRONE) KARS



- Hazreti Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ve yakınlarının Kerbela'da şehit edilmesinin 1382. yılı nedeniyle Kars'ta binlerce kişinin katılımıyla anma yürüyüşü düzenlendi.

Kerbela şehitlerini anma programı, sabah Hz. Ali Çarşı Camii ve Merkez Ehlibeyt Işıklı Camii önünde toplanan binlerce vatandaşın katılımıyla Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Vatandaşlar daha sonra Faikbey Caddesi'nden Kars Garnizon Şehitliği önüne kadar mersiyeler eşliğinde sine dövüp, vücutlarına zincir vurdu. 1,5 saat süren yürüyüşte okunan mersiyeleri dinleyen bazı vatandaşlar ise duygulu anlar yaşadı. Anma programına katılanlar, Garnizon Şehitliği ziyaretinin ardından Yeni Mahalle Mezarlığı'na yürüdü. Yeni Mahalle Mezarlığı önünde de deste gruplarının zincirlerle dövünmeleri, sine vurma ve mersiyeler eşliğinde Hazreti Hüseyin'i yad etmesi sonrasında aile mezarları ziyaret edilerek, Kur'anı Kerim okundu.

