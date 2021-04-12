Kars’ta kargaların saldırısına uğrayan kuşu köylü kurtardı

-Köylü ve kuştan genel ve detaylar

-Kuşu bulan İsmet Kapağan'ın konuşması

-Kuşun veteriner hekime teslim edilmesi genel ve detaylar



( KARS )- Benekli Su Yelvesi Hayvan Hastanesi teslim edildi KARS



- Kars’ta tarlada kargaların saldırısına uğrayan ve yaralanan Benekli Su Yelvesi’ni köylü kurtardı. Kargaların yaraladığı Su Yelvesi tedavisi yapılmak üzere Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne teslim edildi. Kars’ın Selim ilçesine bağlı Koyunyurdu köyünde traktörüyle tarladan dönen İsmet Kapağan, kargaların yerde bir kuşa saldırdığını fark etti. Bunun üzerine traktörü durdurarak aşağı inen Kapağan, daha önce hiç görmediği kuşu kargaların saldırısından kurtararak köydeki evine getirdi. “Daha önce böyle bir kuş görmemiştim” Tarladan dönerken kuşu kargaların saldırısından kurtardığını belirten İsmet Kapağan, daha önce böyle bir kuş görmediğini söyledi.



İsmet Kapağan, “Tarlaya gidiyordum, baktım yolun ortasında bir kuş, 5 tane karga kuşa vurmak istiyor. Kuşta onlara karşı kendisini korumaya çalışıyor. Ben geçtim kargalar kaçtı, o kaçmadı. Biraz ilerledim baktım kargalar tekrar vuruyorlar kafasına, hayvanda kendisini müdafaa ediyor. Geri döndüm, kuşu aldım kuş kaçmadı. Çocuğa verdim eve gönderdim. Kuşun kafasında ufak bir yara var, koruma altına aldık. Su verdik, buğday verdik, ekmek verdik” dedi.

“Kuş gözlem ve fotoğrafçısı uzmanıyla kuşun fotoğrafını paylaştı” Bulduğu kuşun fotoğrafını Kuş gözlem ve Fotoğrafçısı Ali Şeker ile kuşun fotoğrafını paylaşan İsmet Kapağan, kargaların elinden aldığı kuşun Benekli Su Yelvesi olduğunu öğrendi. Kuşun Benekli Su Yelvesi olduğu anlaşılınca bunun üzerine İhlas Haber Ajansı muhabiriyle irtibata geçen İsmet Kapağan, köye gelen muhabire kuşu teslim etti. İsmet Kapağan’dan Benekli Su Yelvesi’ne köye giden İHA muhabirine teslim etti. İHA muhabiri kuşu Kars’a getirerek Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Veteriner Hekimlerinden Derya Deli’ye teslim etti. Kafasından yaralı bulunan Benekli Su Yelvesi burada tedavisi yapıldıktan sonra doğal ortama bırakılacak. “Benekli Su Yelvesi” Benekli sutavuğu (Porzana porzana), yelvegiller (Rallidae) familyasından bir kuş türü. Üreme habitatları, Batı Asya'yla ılımlı Avrupa'nın karşısında bataklıklar ve saz yataklarıdır. Bataklık bitki yaşamında kuru bir yerde yuva yaparlar, 6 ila 15 adet yumurta koyarlar. Bu türün kuşları göçmendir, Afrika ve Hindistan'da kışı geçirirler. 19-22,5 santimetre uzunluğunda, su kılavuzundan ufakça daha küçüktür, kısa düz kırmızı dipli sarı renkli bir gaga ile ayrılırlar. Erişkinlerin, çoğunlukla kahverengi üst parçaları ve mavi-gri göğsü, koyu çizgileri ve beyaz böğürleri vardır. Uzun ayak parmaklarıyla yeşil bacakları vardır. (KRS-AT)



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