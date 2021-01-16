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16 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kars’ta kar yağışı etkisini artırdı

Kars’ta kar yağışı etkisini artırdı

Kar yağışından görüntü

Polis Polis Ekipleri Kar Yağışı 

-Polis ekiplerinden görüntü
-Araçların üzerindeki karlardan görüntü

( KARS ) KARS

- Kars’ın Sarıkamış ilçesinde havanın aniden soğuması nedeniyle kar yağdı. Kar yağışının etkili olduğu Sarıkamış’ta etraf beyaza büründü. Gece etkisini arttıran kar yağışı araçların üzerini kar ile kapladı. Kar yağışının yeni başlaması ile birlikte sokağa çıkma kısıtlamasında göreve yapan Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri görevlerini sürdürüyor.
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