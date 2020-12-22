Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Kars’ta kar yağışı etkili oluyor

Kars’ta kar yağışı etkili oluyor

Beyaza bürünen kentten detaylar

Hava Sıcaklığı Nadan Kaldırımlar Kar Yağışı Irak 

-Caddelerden detaylar
-Bisikletle işine giden vatandaşan detaylar
-Tarihi binadan detaylar
-Tarihi kenttin cadde ve sokaklarından detaylar
-Timuçin Güney adlı vatandaşın konuşması

( KARS ) KARS

- Kars’a beklenen kar geldi. Son birkaç gündür etkili olan soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı. Kentte sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede etrafı beyaza bürüdü. Güne karla başlayan vatandaşlar Kars’a karın yakıştığını belirttiler. Kar yağışının başladığını ifade eden Timuçin Güney, “Geçte olsa Karsımızın beklenen beyaz örtüsü geldi. Ancak bu kadar bir şehre kar yakışır. Şehrimiz kar yakışıyor. Kars’ın kar ile anıyorlar. Çok güzel oldu, geçte olsa rabbime şükür kar yağdı” dedi.
Öte yandan kar yağışı ile birlikte belediye ekipleri de seferber oldu. Belediye ekiplerince caddeler tuzlandı, kaldırımların karı temizlendi. Kentte hava sıcaklığı eksi 5 derece olarak ölçüldü. Kar yağışının devam edeceği bildirildi.
(KRS-AT)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement