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20 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kars’ta kar yağışı aralıklarla sürüyor

Kars’ta kar yağışı aralıklarla sürüyor

Kar yağışından genel ev detaylar

Kar Yağışı 

-Kar altında yürüyen vatandaşlardan detaylar

( KARS ) KARS

- Kars'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Kentte etkili olan kar yüksek kesimler beyaza bürüdü. Kars’ta son günlerde etkili olan kar yağışı vatandaşları da şaşırttı. Kentte bahar beklenirken, yeniden kar yağması işlerine gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlara da zor anlar yaşattı. Kar yağışı altında yürüyen vatandaşlar, kışın devam ettiğini belirttiler. “Kar yüksek kesimlerde etkili oluyor” Öte yandan Kars’ta başlayan kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde etkili oluyor. Kar yağışından dolayı yüksek kesimler yeniden beyaza büründü. Kentte kar yağışının etkili olacağı öğrenildi. KRS-
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