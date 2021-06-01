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1 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Kars’ta, kafe ve restoranlar yeniden açıldı

Kars’ta, kafe ve restoranlar yeniden açıldı

Hazırlık yapan kafe çalışanlarından genel ve detaylar

Çay Bahçesi Kıraathane Allah 

-Kafeden genel ve detaylar
-İşletmeci Faruk Savaş'ın konuşması

( KARS ) KARS

- Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle yaklaşık 2 ay önce kapatılan kafe ve restoranlar bu sabah yeniden kapılarını açtı. Restoran, kafe, pastane, kıraathane, çay bahçesi işletmecileri sabah erken saatlerde iş yerlerine gelerek dükkanlarını temizledi. Daha sonra dezenfekte ettikleri işletmelerinde uzun bir aranın ardından müşterilerini beklemeye başladı.
“Uzasaydı çok sıkıntı çekecektik” Kars’ta kafe işleten Faruk Savaş, “Mutluyuz, esnafız sıkıntıdayız. Uzasaydı daha çok sıkıntı çekecektik. İnşallah hayırlı olur. Tabi saatlerin biraz daha uzamasını istiyoruz. Gündüz herkes işinde gücünde şehrin potansiyeli belli" dedi.
Öte yandan sabah erken saatlerde işyerlerine gelen işletme sahipleri, hazırlıklarını yaptıktan sonra müşterilerini beklemeye başladı.
Yaklaşık 2 aydır kapalı olan restoran ve kafeler akşam saat 21.00’e kadar hizmet verecek. KRS-
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