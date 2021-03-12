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12 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Kars’ta etkili olan tipi araçların geçişine izin vermiyor

Kars’ta etkili olan tipi araçların geçişine izin vermiyor

Yolda kalan araçlardan genel görüntüler

Mahsur Kaldı Şiddetli Tipi Trol 

-Geriye gönen tırlardan genel görüntüler
-Haberin anonsunun yapılması
-Yolda kalan sürücünün konuşması

( KARS -ÖZEL)- Kars-Çıldır karayolunda trafik kontrollü sağlanıyor- Çıldır’a giden çok sayıda araç Kars’a geri dönmek zorunda kaldı KARS

- Kars’ta etkili olan tipi hayatı olumsuz etkiliyor. Kars’tan Çıldır’a gitmek için yola çıkan araçlar, Taşbaşı Köyü mevkiinden geri döndü. Kars’ta sabah erken saatlerde başlayan ve etkisini artıran tipi, araç ulaşımına geçit vermiyor. Kars-Çıldır karayolunda tipiden dolayı çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. Yolda mahsur kalan araçlar kendi imkanlarıyla mahsur kaldıkları yerden kurtularak Kars’a geri dönmek zorunda kaldı. Gürcistan Aktaş Sınır Kapısı’ndan yurda giriş yapan ve Çıldır’dan Kars istikametine seyir halindeki tırlar, şiddetli tipiden dolayı yolda kaldı. Bazı tır sürücüleri ise güçlükle yollarına devam ederek Kars’a ulaştı. Kars’tan Çıldır istikametine seyir halindeki bir sürücü Taşbaşı Köyü mevkiini geçemedi. Yolun çok kötü olduğunu ifade eden sürücü, “İleriye kadar gittim, demiryolunu geçtim gidemedim geri döndüm. Çıldır’a gidecektim gidemedim” dedi.
Kars-Çıldır-Ardahan-Gürcistan karayolunun kullanan sürücüler Taşbaşı köyünden geri dönmek zorunda kaldı. Tipinin etkili olduğu bölgede ulaşım sağlanamıyor.
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