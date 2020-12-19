Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
- Kars’ta eksi 12’yi gördü

- Kars’ta eksi 12’yi gördü

-buz tutan Susuz deresinden genel ve detay görüntüler

Hava Sıcaklığı Gündüzler Uttu 

--Vatandaşın konuşması
--Kars Çayı'nın yüzeyinin yeniden buz tutması
--Demir Köprü'den detaylar
--buz tutan Kars Çayı'ndan genel ve detay görüntüler

( KARS )- Kars Çayı ve dereler buz tuttu KARS

- Kars’ta hava sıcaklığı gece eksi 12’yi gördü. Aşırı soğuktan Kars Çayı ve Susuz deresi buz tuttu. Kars’ta gündüzleri bahardan kalma hava yaşanırken, geceleri ise hava sıcaklığı eksi 12 dereceye kadar düşüyor. Hava sıcaklığının eksi 12 dereceye kadar düştüğü kentte buzları çözülen Kars Çayı yeniden buz tuttu. Kent merkezinden geçerek Arpaçay Çay Barajı’na dökülen Kars Çayı buz tutan yüzeyi kartpostal görüntüler ortaya çıkardı. Havaların gündüzleri sıcak, geceleri soğuk olduğuna dikkat çeken vatandaşlar, “Gündüz hava sıcaklığı normal seyretse de gece eksi 10 derece, 11 dereceye kadar düşüyor. Bununla birlikte Kars Çayı yüzeyi donmaya başladı.
Artık diyebilir ki Aralık ayı sonlarına yaklaştığımız bu günlerde Kars’ta soğuklarda etkili olmaya başladı” dedi.
Kentte özellikle geceleri etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Hava sıcaklığının gece eksi 12 dereceye düştüğü kentte sabah saatlerinde ise termometreler eksi 5 dereceyi gösterdi. Hava sıcaklığının önümüzdeki günlerde daha da düşmesi bekleniyor. IÇ-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement