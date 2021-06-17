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17 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kars'ta dün çıkan örtü yangını söndürüldü

Kars'ta dün çıkan örtü yangını söndürüldü

- İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarıKARS (AA) - Kars 'ın Sarıkamış ilçesinde dün çıkan örtü yangını söndürüldü.İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Şehit Emin köyü yakınlarındaki ağaçlık alanda çıkan örtü yangınını söndürmek için bölgeye sevk edilen ekipler çalışmalarını tamamladı.Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz, traktör ve su tankeriyle müdahale edilen yangın, köylülerin de desteğiyle söndürüldü.Yangında 4 hektarlık alan zarar gördü.

Ağaçlı 

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