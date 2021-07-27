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Kars’ta dolu ekili alanlara zarar verdi
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27 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Kars’ta dolu ekili alanlara zarar verdi

Kars’ta dolu ekili alanlara zarar verdi

Dolu yağışından zarar gören ağaç ve hayvanlardan detay

( KARS -EK) KARS

Yağmur Sağanak Yağmur Dolu Yağışı Yağan Sağanak 


- Kars’ta yaklaşık 30 dakika yağan sağanak yağmur ve dolu ekili alanlara zarar verdi.Kars’ın Arpaçay ilçesine bağlı Değirmenköprü köyünde etkili olan dolu yağışı ekili oldu. Yaklaşık 30 dakika süren doludan, çiftçilerin biçtiği ekili alanlara zarar gördü. Dolu ve sağanak yağmurdan sürüklenen tahıllar, işlenemez hale geldi.Değirmenköprü köyünde etkili olan sağanak yağmur ve doludan evlerde de zarar gördü. Köyde kanatlı hayvanlarında telef olurken, çok sayıda ağaçta kırıldı.
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