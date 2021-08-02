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Kars'ta Doğu Ekspres'in altında kalan vatandaş hayatını kaybetti
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2 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kars'ta Doğu Ekspres'in altında kalan vatandaş hayatını kaybetti

Kars'ta Doğu Ekspres'in altında kalan vatandaş hayatını kaybetti

Olay yerinden detay

Polis Altın 

-Doğu Ekspres'inden detay
-Ekiplerin incelemelerde bulunması

( KARS -EK) KARS

- Kars'tan Ankara'ya giden Doğu Ekspres'in altında kalan bir vatandaş hayatını kaybetti.Alınan bilgilere göre merkez Kömür Tevzi mevkiinde Doğu Ekspres bir vatandaşa çarptı. Yaklaşık 50 metre sürüklenen vatandaş hayatını kaybetti.Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.
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