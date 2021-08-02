Kars'ta Doğu Ekspres'in altında kalan vatandaş hayatını kaybetti

-Doğu Ekspres'inden detay

-Ekiplerin incelemelerde bulunması



( KARS -EK) KARS



- Kars'tan Ankara'ya giden Doğu Ekspres'in altında kalan bir vatandaş hayatını kaybetti.Alınan bilgilere göre merkez Kömür Tevzi mevkiinde Doğu Ekspres bir vatandaşa çarptı. Yaklaşık 50 metre sürüklenen vatandaş hayatını kaybetti.Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

