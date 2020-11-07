Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Kars’ta dağlar beyaza büründü

Kars’ta dağlar beyaza büründü

beyaza bürünen dağlardan genel ve detaylar

Yağmurlu Hava Sıcaklığı Yağışlı Hava Yağan Kar Yağışı 

-Dağların zirvesindeki kardan detaylar

( KARS ) KARS

- Kars’ta 2 gündür etkili olan yağmurlu hava, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Soğuk havanın ardından yağan kar, kenttin etrafında bulunan dağları beyaza bürüdü. Kentte son 2 gündür etkili olan yağmurlu ve soğuk hava, yüksek kesimleri beyaza bürürken, dağların zirvesine yağan kar, soğuğu da beraberinde getirdi. Kentte hava sıcaklığı gece eksi 7 derece ölçülürken, sabah saatlerinde termometreler eksi 3’ü gösterdi. Hava sıcaklığının hissedilir bir şekilde düştüğü Kars'ta yağışlı havanın devam edeceği öğrenildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı