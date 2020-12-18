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18 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
Kars’ta çocukların kızak keyfi

Kars’ta çocukların kızak keyfi

Cadde de kızak kayan çocuklardan detaylar

Kamera Uttu Allah Güneşli Hava Güneşli 

-Kale yokuşunda kızak kayan çocuklardan detaylar
-Çocuğun konuşması
-Kayan çocuklardan detay görüntüler

( KARS -ÖZEL) KARS

- Kars’ta kızakları kapan çocuklar, buz tutan cadde ve yokuşların yolunu tuttu. Soğuğa aldırış etmeden kızak kayan çocuklar gönüllerince eğlendi. Kentte bir araya gelen çocuklar, aldıkları kızaklarla buz tutan caddelerde ve Kars Kalesi yokuşunda kızak kaydı. Çocukların eğlenceli kızak kaymaları kameralara yansıdı. Buz tutan caddelerde düşe kalka kayan çocuklar renkli görüntülere sahne olurken, kale yokuşundan kayan çocuklar ise her defasında kaymak için yokuşu çıkmak zorunda kaldı. “Çok güzel kayıyoruz” Soğuk ama güneşli havada çok güzel kaydıklarını ifade eden çocuklar, “Vallahi çok güzel kayıyoruz. Çok hızlı gidiyoruz. Çocukluğumuzu yaşıyoruz. Sabah erken çocuklarda geliyor. Kızakları da aldık kayıyoruz” dediler. Kars Kalesi eteklerinde kayan çocuklar yorulmalarına rağmen her defasında kızaklarını yokuş yukarı çıkararak kaydı. Gün batımına kadar kayan çocuklar daha sonra hava kararmadan evlerinin yolunu tuttu.
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