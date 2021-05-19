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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kars'ta çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı

Kars'ta çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı

- Silahlı kavgada kullanılan tabanca ve pompalı tüfek - Ekiplerin caddede inceleme yapmasıKARS (AA) - Kars 'ta husumetli kişiler arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı.Atatürk Caddesi'nde karşılaşan K.M. (67) ile husumetlisi Y.C. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.Birbirlerini silahla yaralayan iki kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine kaldırıldı.Polis, olay yerinde bir tabanca ile bir pompalı tüfek ele geçirdi.Öte yandan kavgaya karıştığı iddia edilen bir kişi de gözaltına alındı.

Silahlı Kavga Pompalı Tüfek 

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