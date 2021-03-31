Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kars’ta, cami minaresi ve eski yol sular altında kaldı

Kars’ta, cami minaresi ve eski yol sular altında kaldı

drone görüntüsü

Baraj Gölü Cami Minaresi Yağan Yükselen 

-detaylar

( KARS -ÖZEL-DRONE) KARS

- Kars Barajı'nın su tutmaya başlamasıyla birlikte eski Çamçavuş köyü camisinin minaresi ve Çamçavuş-Kars karayolu yeniden sular altında kaldı. Kars Barajı su tutmaya başlamasıyla birlikte uzun yıllar köylülerin kullandığı köy camisi ve köy yolu yeniden sular altında kalırken, cami minaresi ile köy yolu havadan görüntülendi. Kars’a 12 kilometre uzaklıkta bulunan baraj gölü Kars Çayı’nın eriyen kar ve yağan yağmurla birlikte taşarak Kars Barajı’na dökülmesiyle birlikte debisi yükselen baraj gölünde cami minaresi tekrar sular altında kalırken, ortaya da güzel görüntüler çıktı. Cami minaresi ve eski köy yolu havadan görüntülendi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement