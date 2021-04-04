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04 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Kars’ta caddeler sessizliğe büründü

Kars’ta caddeler sessizliğe büründü

Boş caddelerden genel ve detaylar

Polis Hafta Sonu Köpek Sayılar Sokak Köpekleri 

-Boş kalan Tarihi Kaleiçi bölgesinden genel ve detay görüntüler
-Cadde ve sokaklardan genel ve detay görüntüler

( KARS ) KARS

- Korona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı'nca alınan tedbirler kapsamında Yüksek risk (Turuncu) grubunda yer alan ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bulunan Kars’ta sokaklar boş kaldı. Cumartesi günü saat 21.00'de başlayan Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de sona erecek olan sokağa çıkma kısıtlamasına Karslılar tam destek verirken, kentte caddelerin boş kalmasında son günlerde artan vaka sayıları da etken oldu. Kentte boş kalan caddelerde sadece belediye temizlik işçileri ile görevli polisler bulunurken, sokak köpekleri ise caddelerin sahibi oldu. Sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte Kars’ın en işlek caddeleri olan ve her gün yüzlerce insanın bulunduğu Kazımpaşa Caddesi, Faikbey Caddesi, Ordu Caddesi, Atatürk Caddesi ve Tarihi mekanların bulunduğu Kaleiçi bölgesinde sessizlik hakim oldu. KRS-
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