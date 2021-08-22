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Kars’ta caddeler göle döndü
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22 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Kars’ta caddeler göle döndü

Kars’ta caddeler göle döndü

Göle dönen caddelerden genel ve detaylar

Sel Baskınları Sağanak Yağmur Yağışlı Hava Dolu Yağışı Güneşli 

-Araçların su içerisinde ilerlemesi detaylar
-Göle dönen cadde ve sokaklardan genel ve detay görüntüler

( KARS ) KARS

- Kars’ta öğlenden sonra etkili olan dolu ve sağanak yağmur cadde ve sokakları göle çevirirken, işyerlerin bodrumlarına su doldu. Kars’ta güneşli ve sıcak hava yerini yağışlı havaya bıraktı. Kısa süreli dolu yağışının ardından etkili olan sağanak yağmur cadde ve sokakları sular altında bıraktı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. Duraklar ve işyerlerinin önlerine sığınan vatandaşlar, nehire dönen caddelerde karşıdan karşıya geçmekte zorlandı. Cadde ve sokakların göle döndüğü Kars’ta, çok sayıda iş yerinin bodrumuna su doldu. Sağanak yağmur kentte hayatı kısa süre de olsa hayatı durma noktasına getirdi. Kars’ta yağışlı havanın devam edeceği öğrenildi. Öte yandan yetkililer sel baskınlarına karşı vatandaşları uyardı. KRS-
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