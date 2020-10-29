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29 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Kars’ta bayrak ve Atatürk temalı lazer gösterisi

Kars’ta bayrak ve Atatürk temalı lazer gösterisi

Lazer gösterisinden genel ve detaylar

Aritas Irak 

-Gösteriyi izleyen vatandaşlardan detaylar
-Vali, Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün konuşması

( KARS ) KARS

- Kars’ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 97. Yıldönümü etkinlikleri kapsamında Atatürk ve Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı tarihi Kars Kalesi’nde ışık ve lazer gösterisi sunuldu. Kars Valiliği tarafından düzenlenen etkinlikte, tarihi Kars Kalesi eteklerinde gerçekleştirilen gösteri, büyük beğeni topladı. Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı 1923 yılına ithafen gerçekleştirilen etkinlikte, Kars Kalesi’ne Türk bayrağı, Atatürk, Türkiye haritası ve çeşitli motifler yansıtıldı. Lazer gösterisi sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali, Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, “Cumhuriyetimiz sayesinde bizler bugün huzur ve güven içerisinde yaşamaya devam ediyoruz. Pek çok alanda Cumhuriyet ile birlikte kalkınma ve gelişmemizi sürdürüyoruz. Bugün dünyanın en önemli, en gelişmiş ülkeleri arasına Cumhuriyet sayesinde girme yönünde çok önemli adımlar atıyoruz” dedi.
Öksüz, “Bugün bize düşen ecdadımızın bize bıraktığı kutsal emanete aynı kararlılıkla, aynı iradeyle, aynı azimle korumak, kollamak ve gelecek nesillere taşımak, tabi ki hepimize ve gençlerimize önemli görevler düşüyor. Ben tüm ülkemizin, bütün milletimizin ve Kars halkımızın Cumhuriyet Bayramı’nı tekrar tebrik ediyorum” diye konuştu.
Öte yandan vatandaşlar, Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kurallara uyarak Kars Kalesi’nde eteklerinde gerçekleştirilen ışık ve lazer gösterisini izledi. Gösterinin ardından vatandaşlar dağıldı.
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