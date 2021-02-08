Kars’ta bahar havası yaşanıyor

-Kars kalesi ve vatandaşlardan detaylar

-Vatandaşlardan detaylar

-Vatandaşın konuşması

-Dışarı çıkan vatandaşlardan genel ve detaylar



( KARS ) -- Güneşi gören vatandaşlar sokağa çıktı KARS



- Kars’ta kışın ortasında bahar havası yaşanıyor. Güneşi gören vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Kentte sıcak hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Kars’ta vatandaşlar sokaklara akın etti. Kars Kalesi’nin bulunduğu bölgeye gelen vatandaşlar burada güneşin tadını çıkarttı. Arkadaşlarıyla birlikte tarihi bölgede gezen vatandaşlar bol bol fotoğraf çekildi. “Güneşi gören dışarı çıktı” Havaların sıcak gittiğini ifade eden vatandaşlar, “normal şartlarda Kars’ta eksi 20 derece soğuk olması gerekiyor. Ama Şubat ayında Kars’ta bahar havasını yaşıyoruz. Şuanda 10 derece sıcaklık var. Herkes kendisini dışarıya atmış. Bizde gezdik, dolaştık, güneşin tadını çıkarttık” dediler. Sıcak havanın tadını çıkartmak için caddelere ve parklara akın eden vatandaşlar, kış ayında baharı yaşamanın tadını çıkarttı. Kars’ta sıcak havanın önümüzdeki günlerde etkisini sürdürmesi beklenirken, kentte hava sıcaklığı gece eksi 8, gündüz ise 10 derece olarak ölçüldü.



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