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17 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Kars’ta 4 katlı binada çıkan yangın korkuttu

Kars’ta 4 katlı binada çıkan yangın korkuttu

Binadan genel ve detaylar

Nadan Uttu Sağlık Ekipleri Yangına Müdahale Trol 

-İtfaiye ile tahliye edilen vatandaşlardan detaylar
-Yangından genel ve detaylar
-Ambulanslardan detaylar
-Dışarıya çıkarılan tüpler
-Olay yerinden detaylar

( KARS ) KARS

-. Dairelerde mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yangın Şehitler Mahallesi Üniversite yolunda meydana geldi. 4 katlı binadan duman çıktığı gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Binada evlerinde bulunan vatandaşlar çocuklarıyla birlikte zehirlenme tehlikesine karşı itfaiye ekiplerince tahliye etti. Aşırı dumandan etkilenen vatandaşlara ise olay yerinde bulunan sağlık ekipleri müdahale etti. Can kaybının yaşanmadığı yangında maddi hasar meydana gelirken, itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışma sonra yangını kontrol altına aldı. Öte yandan yangının olduğu binada itfaiye ekipleri birisi büyük 2 tüpü dışarı çıkararak muhafaza altına aldı. Yangının neden çıktığı araştırılıyor.
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