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30 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
KARS - Soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor

KARS - Soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor

- Kırağı tutan bitkiler - Kırağı tutan camlar - Yolda seyir halindeki araçlar - Vatandaşlardan Adem Boydak'ın konuşması - Buz tutmuş göletler - Buz üzerinde yürüyen vatandaş - Yiyecek arayan kuşlar Kars ve Ağrı'da soğuk havaKARS/AĞRI (AA) - Kars ve Ağrı'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Kars 'ta soğuk hava nedeniyle Kars Çayı'nın bazı kısımları buzla kaplandı.İş yerleri ile araç camlarının buz tuttuğu kentte yaşayanlar, araçlarını üzerine battaniye örterek soğuktan korumaya çalıştı.Yiyecek bulmakta güçlük çeken güvercinlere de esnaf yem verdi.Esnaf Şahin Adıgüzel, AA muhabirine, gece havanın çok soğuk olduğunu ve araç camlarının donduğunu belirterek, "Aracımın her yeri donmuştu, çalıştırmakta sorun yaşadım. Kış aylarındayız ve havalar iyice soğudu." diye konuştu.
Bina çatılarında buz sarkıtlarının oluştuğu Sarıkamış ilçesinde de çeşmeler dondu, bitkiler kırağıyla kaplandı.

Muhabir Buz Sarkıtları Uttu 

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