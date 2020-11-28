KARS - Soğuk hava günlük hayatı olumsuz etkiliyor

- Sarıkamış'ta kırağı ile kaplanmış bitkiler - Buz tutan çeşme - Aracının donan camını temizlemeye çalışan vatandaş - Buz tutun dere - Evlerin çatışından sarkan buz kütleleri - Yolda seyreden araçlar - Evlerin kombi bacalarından çıkan su buharı - Kısman buz tutan Kars çayı - Çayın üzerinde yüzen buz kütleleri - Camları donan otomobiller - Bir sürücünün donan camdaki buzu temizlemesi - Kuşların bırakılan yiyecekleri yemesi Kars ve Ağrı'da soğuk havaKARS/AĞRI (AA) - Kars ve Ağrı'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Kars 'ta soğuk hava nedeniyle Kars Çayı'nın bazı kısımları buzla kaplandı.İş yerleri ile araç camlarının buz tuttuğu kentte yaşayanlar, araçlarını üzerine battaniye örterek soğuktan korumaya çalıştı.Yiyecek bulmakta güçlük çeken güvercinlere de esnaf yem verdi.Esnaf Şahin Adıgüzel, AA muhabirine, gece havanın çok soğuk olduğunu ve araç camlarının donduğunu belirterek, "Aracımın her yeri donmuştu, çalıştırmakta sorun yaşadım. Kış aylarındayız ve havalar iyice soğudu." diye konuştu. Bina çatılarında buz sarkıtlarının oluştuğu Sarıkamış ilçesinde de çeşmeler dondu, bitkiler kırağıyla kaplandı.
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