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01 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
KARS - Sis ve kırağı etkili oldu

KARS - Sis ve kırağı etkili oldu

- Sarıkamış çevresinde oluşan sis - Kara yolu kenarlarındaki ağaç ve bitkilerin buz tutması - Fevzi Cihangir'in konuşması - Buz tutan ağaçta yiyecek arayan kuşlar - Kars 'ta sis etkili oluyorÖte yandan, Kars 'ta etkili olan sis, ulaşımda aksamalara yol açtı. Sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.Sarıkamış ilçesinde de soğuk hava nedeniyle ağaçlar ve bitkiler kırağıyla kaplandı.Vatandaşlardan Fevzi Cihangir, kar yağışının beklenen seviyede olmadığını belirterek, "Havalar soğuk, sis ve kırağı oluştu. İnşallah kar yağar çünkü Sarıkamış’a kar yakışıyor." dedi.

Allah Kar Yağışı 

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