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03 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
KARS - Sis etkili oldu

KARS - Sis etkili oldu

- Karayolunda araçların seyrini etkileyen sisten görüntüler - Yol kenarında bekleyen araçlar Kars 'ta sabah sis etkili olduKARS (AA) - Kars - Iğdır kara yolu ile Kağızman - Kars kara yolu çevresinde oluşan yoğun sis, görüş mesafesini düşürdü. Sis nedeniyle sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti.Kentte soğuk hava nedeniyle de araç camları, bitkiler ve ağaçlar kırağıyla kaplandı.Bazı vatandaşlar, araçlarını soğuktan korumak için battaniye ve brandayla örttü.

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