KARS - Sınava girerken kimliğini unutan aday için polisler seferber oldu
- Sınava girecek kişiyi nüfus müdürlüğüne getirdikten sonra ekiplerin sınava gireceği okula yetiştirmeleri Kars 'ta sınava girerken kimliğini unutan aday için polisler seferber olduKARS (AA) - Kars 'ta Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans oturumu öncesi kimliğini unutan adaya, polis ekipleri yardımcı oldu.KARS (AA) - Kars 'ta Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans oturumu öncesi kimliğini unutan adaya, polis ekipleri yardımcı oldu.Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) bugün yapılan KPSS Ortaöğretim oturumunda, kimliğini evde unutan bir aday, 155'i arayarak yardım istedi.Adayı bulunduğu yerden alan polis ekipleri, Kars Nüfus Müdürlüğünden geçici kimlik kartı çıkarmasını sağlayarak sınava gireceği Halitpaşa İlkokulu'na yetiştirdi.Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, polisin ihtiyaç duyan herkesin yardımına koşacağı vurgusu yapıldı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım