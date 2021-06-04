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4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
KARS - Silahının kazara ateş alması sonucu vefat eden polis memuru toprağa verildi

KARS - Silahının kazara ateş alması sonucu vefat eden polis memuru toprağa verildi

- Polis memuru Ercan Ayribaş'ın cenazesinin taşınması - Cenaze namazına katılanlar ve canaze namazının kılınması - Vefat eden polis memurunun yakınları - Cenazenin defnedilmesiBursa'da silahının kazara ateş alması sonucu vefat eden polis memuru Kars 'ta toprağa verildiKARS (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde tabancasının kazara ateş alması sonucu hayatını kaybeden polis memuru Ercan Ayribaş'ın cenazesi, memleketi Kars 'ta toprağa verildi.
İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliğinde görevli olan ve önceki gün temizlerken kazayla ateş alan tabancasından çıkan kurşunla yaşamını yitiren 26 yaşındaki Ercan Ayribaş'ın naaşı, Bursa'daki işlemlerin ardından memleketi Kars 'a getirildi.
İl merkezine bağlı Soylu köyüne götürülen Ayribaş için baba ocağında helallik alındıktan köy mezarlığında cuma namazı sonrası tören düzenlendi.
Törende, vefat eden polis memurunun babası Yasin, annesi Saime Ayribaş ve yakınları ile Bursa'dan gelen silah arkadaşları gözyaşlarını tutamadı.Polis memuru Ayribaş'ın cenazesi, mezarlıkta kılınan cenaze namazının ardından tören mangası ile İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Fuat Güney ve babası Yasin Ayribaş tarafından omuzlarda taşındı.Ercan Ayribaş daha sonra okunan dualar eşliğinde köy mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.

Baba Ocağı Polis Memuru Cenaze Namazı Cuma Namazı Köy Mezarlığı 

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