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28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
KARS - Şiddetli fırtınada ev ve iş yerleri hasar görenlere devlet desteği

KARS - Şiddetli fırtınada ev ve iş yerleri hasar görenlere devlet desteği

- Hasarlı evlerden görüntüler - AFAD İl Müdürü Oktay Ayğan ile röportajŞiddetli fırtınada ev ve iş yerleri hasar görenlere devlet desteğiKARS (AA) - Kars merkezi ve Sarıkamış, Arpaçay, Akyaka ile Kağızman ilçelerinde 3 gün önce meydana gelen şiddetli fırtına nedeniyle ev ve iş yerlerinin çatılarında hasar oluşanların zararı karşılanmaya başlandı.İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde 25 Mayıs'ta etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle il merkezinde 6, Sarıkamış'ta 13, Kağızman'da 5, Akyaka'da 5, Arpaçay'da 6 konut ve iş yerinde meydana gelen hasarın tespiti yapıldı. Fırtınadan ev ve iş yerleri hasar görenlerin zararları karşılanmaya başlandı.AFAD İl Müdürü Oktay Ayğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların mağdur olmaması için kısa sürede hasar tespitlerinin yapıldığını söyledi.

Şiddetli fırtınada herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadığını anımsatan Ayğan, "Gece gündüz fark etmeden ihbar geldiğinde ihbarları değerlendirip çalışmalarımızı yapıyoruz. Olayda zarar görenlere de yardımları hesaplarına aktarıyoruz." diye konuştu.

Şiddetli Fırtına Nadan Barla Hasar Tespit 

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