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26 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
KARS - Şehitler Diyarı bulutlarla görsel şölen sundu

KARS - Şehitler Diyarı bulutlarla görsel şölen sundu

- Bulutlardan görüntüler - Kayak merkezinin bulutlarla bütünleşmesi - Karlı dağlarla bulutlar - Buz sarkıtları - Buz tutmuş göletlerKARS - Türkiye’nin en yüksek yerleşim birimleri arasında yer alan, sarıçam ormanlarıyla çevrili, şehitler diyarı olarak bilinen 2 bin 150 rakımlı Kars ’ın Sarıkamış ilçesinde bulutlar görsel şölen sundu.Kışın en uzun ve çetin geçtiği ilçede gece hava ısısı sıfırın altında 11 derece olarak ölçüldü. Küçük göletlerin yüzeyi buzlandı, derelerde buz sarkıtlar oluştu. Karla kaplı Allahuekber Dağları,Ağbaba Dağı,Cıbıltepe Kayak Merkezi ise pamuk tarlasını andıran bulutlarla doyumsuz manzara oluşturdu.

Şehit Pamuk Tarlası 

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