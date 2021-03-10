KARS - Sarıkamış'ta soğuk hava

- Sarıkamış ilçe merkezi - Buz sarkıtları - Yolda yürüyen insanlar - Kar küreyen esnaf - Kulaklı orman baykuşlarının ağaçta tünemesi - Serçelerin elektrik nakil hatlarında toplanması - Karga, kuzgunl ve tilkilerin karlı tarlalarda yiyecek aramasıKARS - Kars 'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu.
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