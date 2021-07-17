Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
KARS - Sarıkamış'ta etkili olan dolu ekinlere zarar verdi
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
KARS - Sarıkamış'ta etkili olan dolu ekinlere zarar verdi

KARS - Sarıkamış'ta etkili olan dolu ekinlere zarar verdi

- Dolu ve yağmur yağışı - Sarıkamış tabelası ve yol kenarlarında dolu birikintileri - Etkili sağanak ve araç trafiği - Tarım arazilerinde etkili olan dolu Kars 'ta etkili olan dolu ekinlere zarar verdiKARS (AA) - Kars 'ta etkili olan dolu nedeniyle tarım arazileri zarar gördü.Sarıkamış ilçesinde öğleden sonra başlayan sağanağın ardından dolu etkili oldu.Dolu ve sağanak dolayısıyla ilçedeki cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.İlçe merkezinde, su birikintisi nedeniyle sürücüler yolda ilerlemekte güçlük yaşadı, bazı vatandaşlar da araçlarını doludan korumak için üzerine halı, branda örttü.Dolu nedeniyle beyaza bürünen tarım arazilerindeki ekinlerde de kısmen hasar oluştu.

Yağmur Su Tarım Sağanak 

İlgili Foto Galeriler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Bakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın AlmayınBakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın Almayın
Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.
Ankarada Şoke Eden GörüntülerAnkarada Şoke Eden Görüntüler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı