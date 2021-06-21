Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kars Sağlık Müdürü Lazoğlu: 'Kovid-19 ile mücadelede tek kurtuluş aşıdır'

Kars Sağlık Müdürü Lazoğlu: 'Kovid-19 ile mücadelede tek kurtuluş aşıdır'

Kars Sağlık Müdürü Lazoğlu: "Kovid - 19 ile mücadelede tek kurtuluş aşıdır" - Mobil sağlık ekiplerinin evlerde aşı uygulaması yapması - İl Sağlık Müdürü Zakir Lazoğlu ile röportaj. Kars Sağlık Müdürü Lazoğlu: "Kovid - 19 ile mücadelede tek kurtuluş aşıdır"KARS (AA) - Kars 'ta 13 Ocak'tan bu yana 107 bin kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) aşısı uygulandı.Sağlık Bakanlığının açıkladığı 5 - 11 Haziran'ı kapsayan verilere göre, 100 bin kişide yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) vaka sayısı artan illerden Kars 'ta, aşılama çalışmaları aralıksız devam ediyor.İl Sağlık Müdürü Zakir Lazoğlu, AA muhabirine, Sağlık Bakanlığının talimatıyla 13 Ocak 2021'tan itibaren aşılama çalışmasına başladıklarını söyledi.

Kars 'ta aşılamada hızlı bir sürece girdiklerini anlatan Lazoğlu, "Vatandaşlarımız aşılama çalışmalarına büyük bir destek vermekte, biz de bu desteğe karşılık vermek için var gücümüzle çalışmaktayız. Fedakar sağlık çalışanlarımız köy, yayla, mahalle demeden aşılama çalışmasına devam etmektedir." dedi.
Lazoğlu, aşı olan vatandaşların da kurallara uyması gerektiğini ifade ederek, şunları kaydetti:"İlimizde 107 bin aşı yaptık bu da toplumun yaklaşık yüzde 45 - 50 civarında, bu da hedef nüfusun aşılandığını gösteriyor. Vatandaşlarımız aşı alanlarına büyük bir katılım göstermektedir. Kovid - 19 ile mücadelede tek kurtuluş aşıdır, bundan dolayı vatandaşlarımız aşılamaya destek veriyor. Tabi aşı olduk diye tedbirleri elden bırakmamak lazım. Vatandaşlarımız maske mesafe ve temizlik kurallarına uymaları gerekiyor. Bunun için kalabalık alanlardan uzak durmalıyız. Sağlık Bakanlığımızca rehberde belirtilen uyarılara dikkat etmeleri gerekiyor."Yaz aylarında özellikle düğünlere katılacak vatandaşların kurallara uyması gerektiğini dile getiren Lazoğlu, "Yaz ayının gelmesiyle düğünler artmakta, vatandaşlara uyarımız Sağlık Bakanlığının her organizasyon için belirtilen kurallara riayet etmelerini istiyoruz. Özellikle maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalılar, mümkün olduğunca kişisel temaslardan uzak durmalılar." ifadesini kullandı.

Koronavirüs Tedbirler Koronavirüs Sağlık Çalışanları Sağlık Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement