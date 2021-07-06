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KARS - Otomobilin çarptığı hala ve yeğeni yaralandı
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6 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
KARS - Otomobilin çarptığı hala ve yeğeni yaralandı

KARS - Otomobilin çarptığı hala ve yeğeni yaralandı

- Kaza yeri - Polis ekiplerinin çalışması - Harakani Devlet Hastanesinden görüntü Kars 'ta otomobilin çarptığı hala ve yeğeni yaralandı - Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinden geçen trafik polisleri yaptıKARS (AA) - Kars 'ta yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı hala ve yeğeni yaralandı.E.G. idaresindeki 34 LT 0646 otomobil, Ali Gaffar Okan Bulvarı'nda yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan MukaddesAktaş ile yeğeni Mustafa Yağız Aktaş'a çarptı.Çarpmanın etkisiyle hala ve yeğeni yola savruldu. Olay yerinden geçen polis ekipleri kazada yaralanan 3 yaşındaki Aktaş'ı hastaneye yetiştirdi.Hala Aktaş ise olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hala Aktaş'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.Sürücü E.G. gözaltına alındı.

İlk Müdahale Hastane Gözaltı Polis Ekipleri Yaya Geçidi 

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