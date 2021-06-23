KARS - Otomobil refüje çarptı: 2'si çocuk 3 yaralı
- Kaza yeri - Kaza yapan araç - Ekiplerin çalışması - Yaralıların ambulansla hastaneye sevk edilmesi Kars 'ta otomobil refüje çarptı: 2'si çocuk 3 yaralıKARS (AA) - Kars 'ta refüje çarpan otomobildeki 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.Serpil Özkaradeniz yönetimindeki 36 AAL 302 otomobil, Kars - Ardahan kara yolunun Bölge Trafik Kavşağı yakınında refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçerek durdu.Kazada yaralanan sürücü Özkaradeniz ile çocukları 3 yaşındaki Gülşah ve 1 yaşındaki Aslıhan Özkaradeniz, 112 Acil Sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı.Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Kaza sonrası kısa süreliğine trafiğe kapatılan yol, Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan temizlik çalışmasının ardından açıldı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım