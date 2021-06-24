KARS - Örtü yangınında yaklaşık bir hektar alan zarar gördü
- Örtü yangınından görünüm - Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekiplerinin yangına müdahale etmesi Kars 'ta çıkan örtü yangınında yaklaşık bir hektar alan zarar gördüKARS (AA) - Kars 'ın Sarıkamış ilçesinde, ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü.İlçe merkezine 12 kilometre uzaklıktaki Hamamlı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.Vatandaşların ihbarı üzerine, Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler, kısa sürede yangın yerine ulaştı.Arazöz, traktör ve su tankeriyle müdahale edilen yangın, yaklaşık 2 saat içinde söndürüldü.Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında, yaklaşık bir hektar alan zarar gördü.
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