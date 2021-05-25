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25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Kars merkezli terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 5 gözaltı

Kars merkezli terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 5 gözaltı

- Terörle mücadele ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK operasyonuna çıkması KARS (AA) - Kars ve Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerini tespit etmek için çalışma başlattı.Soruşturma kapsamında Kars merkez, Digor ilçesi ve Adana'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda Ö.E.D, F.L, T.Y , A.G, M.T.B. gözaltına alındı.Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, ele geçirilen ruhsatsız av tüfeği, kurusıkı tabanca, örgütsel doküman, kitap ve dijital materyallere el konuldu.

Urus Kurusıkı Tabanca Terör Örgütü 

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