Kars, Mart’ın ilk gününe karla uyandı

-Caddelerin beyaza bürünmesi

-Belediye işçilerinin kaldırımları temizlemesi

-Karda yürüyen vatandaşlardan detaylar

-Kaleden genel ve detay görüntü

-Kiliseden genel ve detay görüntü

-Caddelerin beyaza bürünmesi detaylar



( KARS ) KARS



- Kars’ta etkili olan güneşli ve sıcak hava yerini kar yağışına bıraktı. Gece sabaha doğru başlayan kar yağışı sonra etraf yeniden beyaza büründü. Sabah erken saatlerinde evlerinden çıkarak işlerine giden vatandaşlar ise Mart’ın ilk gününde kar sürprizi ile karşılaştı. Hava sıcaklığının eksi 9 dereceye düştüğü kentte belediye temizlik işçileri kaldırımdaki karları temizledi. Öte yandan güne kar ile başlanan Kars’ta trafik ekipleri kent dışına çıkan sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kar yağışının aralıklarla etkili olacağı öğrenildi. KRS-



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