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29 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
KARS - Mahalleye inen bozayı, cadde ve sokaklarda yiyecek ararken görüntülendi

KARS - Mahalleye inen bozayı, cadde ve sokaklarda yiyecek ararken görüntülendi

- Bozayının çöp konteynerini karıştırması - Ayının bahçe duvarına çıkması ve aşağı inmesi - Ayının mahallede gezmesi - İlçe sakinlerinden Emir Ali Bakışçı'nın konuşması - Bazı vatandaşların ayıyı izlemesi ve cep telefonlarıyla kayıt etmesi - Bir süre çöpten bir şeyler yiyen ayının ormanlık alana geçmesi Kars 'ta mahalleye inen bozayı, cadde ve sokaklarda yiyecek ararken görüntülendiKARS (AA) - Kars 'ın Sarıkamış ilçesinde mahalleye inen bozayının cadde ve sokaklarda yiyecek araması, cep telefonu kamerasına yansıdı.Ormanlık alana yakın İnönü Mahallesi'ne gündüz inen bozayının, bahçelerde gezdikten sonra cadde ve sokaklardaki çöp konteynerlerinde yiyecek aradığını gören vatandaşlar, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Atık yiyeceklerle karnını doyuran bozayı, ormanlık alana giderek gözden kayboldu.İlçe sakinlerinden Emir Ali Bakışçı, AA muhabirine, ayıların mahallelerine genelde geceleri geldiğini belirterek, "Bugün orta büyüklükte bir ayı önce komşunun bahçesindeki kovanlara saldırdı, daha sonra da şehir içine doğru geldi. Burada yiyecek ararken biz de onu izledik." dedi.

Muhabir Ormanlı Çöp Konteyneri Cep Telefonu Şehir İçi 

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